Kalush Orchestra: torniamo in Ucraina per aiutare gli sfollati

Milano, 16 mag. (askanews) – La Kalush orchestra dopo aver vinto l’Eurovision 2022 è già tornata in Ucraina dove il gruppo ha una associazione di volontariato grazie la quale aiuta le persone. La band lo ha raccontato durante l’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3.

“Abbiamo avuto il permesso temporaneo per uscire dal Paese, ci occuperemo delle nostre attività, ho un’organizzazione di volontariato (“Where are you” in inglese, ndr) con cui aiutiamo le persone con i trasporti e gli alloggi, ogni ucraino oggi ha le sue priorità, aiutare qualcuno, condividere ciò che può condividere con gli altri”, ha spiegato il cantante.

“Aiutiamo in tutte le regioni ucraine, mandiamo medicinali, cerchiamo persone disponibili a collaborare con noi, abbiamo i nostri volontari che si recano in queste Regioni per aiutare ogni persona che chiede aiuto; abbiamo un gruppo Telegram in cui ognuno scrive ciò di cui ha bisogno”.

