Dopo le notizie sullo stato di salute di Re Carlo III arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni attuali della principessa Kate Middleton.

Le condizioni di salute di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome

«Kate Middleton sta bene e la sua salute è in miglioramento», lo hanno comunicato fonti vicine al Palazzo ad Harper’s Bazaar.

La principessa Kate è in convalescenza nell’Adelaide Cottage a Windsor dopo l’intervento all’addome, subito lo scorso gennaio.

Dopo le ultime notizie sulla salute di Re Carlo III continua il mistero sulle condizioni di salute di Kate Middleton

Un alone di mistero attorno alle condizioni di salute della principessa Kate. Mentre il Palazzo continua ad aggiornare il popolo in merito alle condizioni di Re Carlo III, sulla salute della principessa Kate Middleton continua ad esserci massimo riserbo.

Quale sia il motivo che ha portato alla decisione dell’operazione all’addome a gennaio, ancor oggi non è stato rivelato. Sappiamo solo che la principessa tornerà in pubblico dopo Pasqua.

La salute di Kate Middleton e le motivazioni dell’assenza del principe William alla commemorazione del re Costantino di Grecia

L’assenza del principe William alla cerimonia di commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, non sarebbe legata a problematiche di salute della principessa Kate.

Né la principessa Kate né il principe William erano presenti alla cerimonia. La partecipazione di quest’ultimo era prevista, per tale ragione, dopo la disdetta all’ultimo minuto per motivi personali, ha chiamato la famiglia reale greca per scusarsi.