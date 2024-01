Kate Middleton tornata a casa dopo l’operazione

Kate Middleton è tornata a casa dopo il ricovero in ospedale

Kate Middleton è stata dimessa questa mattina dalla London Clinic, tornata a casa dopo l’operazione addominale.

Dopo la preoccupazione per la salute di Kate Middleton, è stata dimessa e tornata a casa

La principessa Kate Middleton , dopo aver fatto preoccupare il Regno Unito per giorni, è tornata a casa. Dopo 13 notti nella London Clinic è stata dimessa dall’ospedale.

La principessa del Galles è tornata a Windosr nella residenza in cui la famiglia si è trasferita dopo aver lasciato Londra.

Dal Kensington Palace comunicano le ultime notizie in merito alla convalescenza di Kate Middleton . Dopo giorni di preoccupazione sui mesi di convalescenza si parla già di “buoni progressi”:

«La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi».

Il motivo e la natura dell’intervento, della principessa Kate Middleton , non è stato ancora rivelato, ma il ritorno a casa permette di far fare un sospiro di sollievo alla popolazione in apprensione.

Kensington Palace ha dichiarato che il principe e la principessa del Galles hanno voluto inviare un “enorme ringraziamento” al team medico dell’ospedale e per gli “auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo”.