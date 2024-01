Preoccupazione per la salute della Principessa Kate Middelton, complicazioni ...

Preoccupazione per la salute della Principessa Kate Middelton, complicazioni ...

L’invito a rispettare la privacy della Principessa Kate Middelton arriva dalla Corte del Regno Unito, ma le nuove indiscrezioni sul suo stato di salute destano preoccupazione.

Kate Middelton, si parla di complicazioni dopo l’intervento all’addome

La Principessa Kate, entrata in ospedale per un’operazione all’addome è ancora nelle mani dei medici alla London Clinic, a causa di complicazioni.

La degenza ospedaliera sarà di 15 giorni e il suo ritorno in pubblico è molto lontano, sono previsti mesi di convalescenza e, Kate Middelton non apparirà in pubblico prima del giorno di Pasqua.

Nuove indiscrezioni sulle complicazioni dell’intervento di Kate Middelton

Arrivano dai media spagnoli le notizie sulla salute della Principessa Kate. La giornalista Concha Calleja ha dichiarato:

«Ho parlato ufficiosamente con un assistente della casa reale e mi hanno assicurato che qualcosa è andato storno nel post-operatorio.»

Complicazioni intervento Kate Middelton, di cosa si tratta?

Le ultime voci parlano di isterectomia, endometriosi o una malattia infiammatoria intestinale, come la colite ulcerosa. Al momento dal Palazzo non è arrivata nessuna conferma né smentita in merito alla vicenda, totale riserbo.

Intervistato dal Daily Mail, il dottor Martin Scurr ha però commentato: