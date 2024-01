Kate Middleton, il comunicato sulle sue condizioni di salute non convince i sudditi. Cosa c'è che non va?

C’è grande preoccupazione nel Regno Unito per le condizioni di salute di Kate Middleton. La moglie di William d’Inghilterra è stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica, ma il comunicato sulle sue condizioni di salute non convince i sudditi.

Kate Middleton: il comunicato sulle sue condizioni di salute non convince

Mercoledì scorso, Buckingham Palace ha annunciato che Kate Middleton è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’addome. Stando a quanto si apprende dal comunicato, la principessa del Galles è in buone condizioni, ma dovrà restare ferma fino al periodo di Pasqua. Pertanto, rinuncerà a tutti gli impegni pubblici.

Kate Middleton: cosa non convince i sudditi?

Kate Middleton è stata operata in una clinica di Londra, ma il comunicato non aggiunge ulteriori dettagli. Il tipo di intervento, quindi, resta avvolto nell’assoluto mistero. Si sa soltanto che la principessa del Galles ha avuto problemi all’addome e l’operazione è stata lunga. Secondo la BBC e Page Six, a non convincere i sudditi è stato il secondo comunicato di Buckingham Palace, quello arrivato poco dopo su Re Carlo.

Dopo Kate Middleton anche Re Carlo operato

A distanza di un’ora e mezza del comunicato sulle condizioni di salute di Kate Middleton, Buckingham Palace ha annunciato che anche Re Carlo III si è sottoposto ad un intervento alla prostata. Si tratta di una condizione benigna, per cui è escluso che si tratti di un tumore. A non convincere i sudditi è stata proprio la poca distanza tra un annuncio e l’altro, Cosa c’è sotto? Al momento non è dato saperlo, ma i sostenitori della corona sono in allarme, soprattutto perché nei prossimi mesi tutto sarà nelle mani della Regina Camilla, l’unica che continuerà a ricoprire incarichi pubblici.