Kate Middleton, come sta la principessa dopo l'intervento all'addome

Buckingham Palace fa sapere che le condizioni di salute di Kate Middleton sono stabili e che la principessa del Galles, dopo l’intervento programmato all’addome, ora sta meglio.

Le condizioni di salute di Kate Middleton

L’intervento all’addome si è svolto con successo, ma Kate Middleton non riprenderà le sue funzioni diplomatiche almeno per un mese e dovrà restare a riposo fino a Pasqua.

La principessa resterà in ospedale per circa 14 giorni prima di poter fare rientro a palazzo. Nel frattempo suo marito William ha annullato tutti i suoi piani per accompagnare personalmente i figli a scuola.

Smentita l’indiscrezione sul tumore

Viene smentita l’indiscrezione della BBC secondo la quale Kate Middleton sarebbe stata operata per un tumore allo stomaco. Le condizioni di salute della principessa restano comunque “serie” a fronte del periodo di convalescenza di tre mesi. Non sono però stati divulgati ulteriori dettagli per motivi di privacy, ma fonti interne all’ospedale rivelano che Kate sta molto meglio.

Da Palazzo giunge anche una nota che afferma: “La principessa chiede che il suo bollettino medico personale resti privato. Spera inoltre che la gente capisca il suo desiderio di normalità per i figlioletti.”