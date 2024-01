Alcuni miliardari e milionari provenienti da tutto il mondo hanno firmato una lettera contenente un appello diretto ai leader politici presenti al World Economic Forum. La loro richiesta? Aumentare le tasse per quanto riguarda le grandi ricchezze.

Ricchi al World Economic Forum: tassateci di più

Sono più di 250 i miliardari e milionari che hanno firmato l’appello inviato direttamente ai politici presenti al World Economic Forum di quest’anno con lo scopo di aumentare le tasse sui grandi patrimoni. Una strategia che secondo le intenzioni dei firmatari della lettera contribuirà a migliorare i servizi pubblici in tutto il mondo.

Si legge nella lettera che tale tassazione non avrà un grande impatto sulle vite delle persone ricche e anzi aiuterà a trasformare queste ricchezze personali, spesso talmente estreme da diventare inimmaginabili, in un investimento per il futuro comune. Appello che lancia anche una critica verso il capitalismo definito “filantropico”, la filantropia o le donazioni sporadiche non possono risolvere gli squilibri attuali, si legge nella missiva.

Le firme della lettera inviata al World Economic Forum

Tra coloro che hanno firmato l’appello troviamo personalità come Abigail Disney, erede dell’omonima società, l’attore Brian Cox, l’attore e sceneggiatore Simon Pegg e Valerie Rockefeller, erede della dinastia statunitense. La lettera è stata intitolata “Proud to Pay” (che si può tradurre in “Fieri di Pagare”) ed i ricchi che hanno lanciato tale appello sottolineano che proprio loro sono i maggiori beneficiari di questo status quo.

Secondo l’appello però ormai le diseguaglianze sono giunte ad un livello tale che bisogna agire al più presto anche per evitare danni a livello economico, sociale ed ambientale. Stando ad alcuni sondaggi recenti, sembra che in linea di massima sono molti i super-ricchi favorevoli a pagare più tasse per migliorare i servizi pubblici.