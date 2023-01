Greta Thunberg arrivata al World Economic Forum di Davos

Davos, 19 gen. (askanews) – Greta Thunberg è arrivata al World Economic Forum di Davos per un incontro e una tavola rotonda con il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) Fatih Birol e le altre attiviste Helena Gualinga, Vanessa Nakate e Luisa Neubauer.

L’attivista svedese per il clima ha accusato i partecipanti al World Economic Forum di Davos di “alimentare la distruzione del pianeta”. “Siamo proprio ora a Davos, qui si incontrano quelli che distruggono il pianeta”, ha detto, aggiungendo: “Le persone che sono al centro della crisi climatica, le persone che stanno investendo nei combustibili fossili, ecc., in qualche modo sono le stesse persone su cui sembriamo fare affidamento per risolvere i nostri problemi”.