Ecco la strategia di Re Carlo, dopo le notizie sullo stato di salute di Kate Middleton per tranquillizzare il Regno Unito.

La notizia di un lungo periodo di stop e una degenza lunga mesi per la Principessa Kate, è molto alta la preoccupazione nel Regno Unito che vuole sapere cosa sta accadendo. Dal Palazzo però poco notizie in questi giorni, l’annuncio nell’ultimo comunicato:

Re Carlo, sostenitore della Principessa, mette in atto una strategia

Il Re vuole concedere tutto il tempo alla Principessa, per la ripresa dopo l’intervento all’addome. «Nessuno vuole mettere pressione», spiega Robert Hardman, biografo del sovrano, parlando a Newsweek.

Re Carlo, negli ultimi giorni ha svelato molto di sé, cosa molto insolita da parte della famiglia Reale. La notizia di un’operazione alla prostata, subito dopo l’intervento della Principessa Kate.

Gli esperti ipotizzano che la recente dichiarazione di Re Carlo, riguardo alla sua prossima operazione alla prostata, sia nata per uno scopo e una strategia ben precisa: Distogliere l’attenzione sul delicato stato di salute della Principessa Kate.

In merito a ciò Robert Hardman, nella sua intervista, aggiunge:

«Re Carlo è un grande sostenitore di Kate, pensa sia una risorsa fondamentale per la Corona. Credo che non ci sia nessun altro preoccupato come lui, ad eccezione del principe William».