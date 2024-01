Re Carlo non sta bene: l'annuncio di Buckingham Palace

Re Carlo non sta bene: l'annuncio di Buckingham Palace

Sono giorni delicati per le condizioni di salute di Re Carlo, che dovrà affrontare un'operazione alla prostata per una condizione molto fastidiosa.

Soffre di ipertrofia prostatica Re Carlo e per questo motivo dovrà affrontare un’operazione delicata. Nello stesso giorno dell’annuncio dell’intervento all’addome per Kate, è arrivato questo nuovo annuncio accolto con molta tristezza da tutti. Ma a tranquillizzare è proprio il sovrano.

Re Carlo dovrà affrontare un’operazione

Il 75enne Re Carlo soffre di una patologia alla prostata. Si parlava di tumore, invece è una condizione che causa l’ingrossamento dell’organo e provoca fastidio e problemi nell’urinare.

Per incoraggiare gli altri a sottoporsi a controlli medici periodici, il sovrano ha deciso di rendere pubblica la notizia, precisando però che sta bene ed è tranquillo. Dopo l’operazione dovrà fermarsi dagli impegni per un po’ di tempo, per riprendersi.

Tanta l’apprensione per lui ma il comunicato diffuso tranquillizza tutti.

Il comunicato ufficiale: come sta Re Carlo?

Il desiderio di Re Carlo è far sapere a tutti di cosa soffre, così da esortare altri uomini a fare controlli perché la salute è molto importante. Nella nota ufficiale diffusa da Buckingham Palace, viene spiegato come tantissimi uomini ogni anno si sottopongono allo stesso intervento nel Regno Unito.

“Si tratta di un’operazione normale affrontata da molti. Il Re ha un’età per cui è normale soffrire di patologie. Lo stato è buono, dovrà affrontare un periodo di convalescenza ma poi riprenderà con i suoi impegni”.

Già il popolo inglese era rimasto scosso dell’annuncio di un’operazione non meglio specificata per Kate, all’addome. Ora a poche ore di distanza, questa notizia che sta facendo molto scalpore.

Anche se non c’è nulla di preoccupante, stando a quello che è stato riferito dalle fonti ufficiali, le voci continuano. Saranno solo segnali di affaticamento dovuti all’età e alla patologia o c’è di più?