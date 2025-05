Un nuovo inizio per Merano

Katharina Zeller, avvocata di 32 anni, è stata eletta sindaco di Merano, segnando il ritorno della Südtiroler Volkspartei (Svp) alla guida della città dopo 15 anni. La sua vittoria al ballottaggio contro il sindaco uscente Dario Dal Medico, con il 57,4% dei voti, rappresenta un cambiamento significativo per la politica locale.

Zeller, figlia d’arte con una madre senatrice e un padre ex senatore, ha già ricoperto il ruolo di vicesindaca per cinque anni, ma ora si trova a dover affrontare nuove sfide e aspettative.

Il controverso passaggio di consegne

Il passaggio di consegne tra Zeller e Dal Medico è stato tutt’altro che tranquillo. Durante la cerimonia, un episodio imprevisto ha attirato l’attenzione dei media e suscitato polemiche. Dal Medico ha cercato di far indossare a Zeller la fascia tricolore, ma lei ha rifiutato, chiedendo di mettere via il simbolo. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla sua identità politica e sul significato del tricolore per la nuova sindaca. Le reazioni sono state immediate e polarizzate: alcuni sostengono che Zeller si senta più tedesca che italiana, mentre altri vedono nel suo rifiuto un tentativo di mantenere la propria autonomia.

Le reazioni della comunità

La comunità di Merano si è divisa in due fazioni: da un lato, chi critica Zeller per il suo atteggiamento nei confronti del tricolore, dall’altro, chi difende la sua scelta come un atto di rispetto verso il suo passato politico e il lavoro svolto con Dal Medico. La tensione è palpabile, e il nuovo sindaco dovrà affrontare non solo le sfide amministrative, ma anche le polemiche che circondano la sua figura. La sua capacità di unire la città e di rispondere alle aspettative dei cittadini sarà cruciale per il suo mandato.