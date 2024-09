Katia Follesa e Angelo Pisani hanno fatto notizia: "Ci siamo divisi più di un anno fa"

Katia Follesa ed Angelo Pisani non formano più una coppia, hanno deciso di separarsi. Le insinuazioni sulla loro rottura circolavano da un po’ di tempo, ma adesso sono loro stessi a confermarle mediante un video postato sui rispettivi profili Instagram. La loro storia d’amore, cominciata nel 2006, è quindi arrivata al termine dopo quasi due decadi. Nonostante la rottura, la separazione non è stata traumatica e conservano un ottimo rapporto. La loro principale preoccupazione in questo momento è continuare a garantire un senso di tranquillità alla loro figlia Agata, nata nel 2010. Entrambi gli attori hanno rivelato un particolare significativo riguardo al periodo della rottura – non è accaduta di recente, si è verificata circa un anno e mezzo fa.

“L’Angelo ed io ci siamo divisi”, ha rivelato l’attrice di 48 anni in un video realizzato con l’ex compagno. A prima vista, guardando il video, il tono scherzoso e rilassato potrebbe far pensare a uno scherzo. Tuttavia, non si tratta di una finzione. “Sei sempre dietro”, commenta ridendo Follesa in primo piano. “Sempre dietro, ho trascorso tutta la mia vita così, in seconda linea”, risponde Pisani, entrando nello spirito del gioco. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, i due proseguiranno a collaborare professionalmente, indicando che anche se il loro legame romantico si è dissolto, l’affetto e il rispetto reciproco permangono.

Nel video, la Follesa annuncia una notizia doppia. Comincia dal secondo punto, rivelando che per il loro spettacolo, alla due date già programmate per il 25 e 26 ottobre al Teatro Lirico di Milano, se ne unisce un’altra, fissata per il 24 ottobre. “Siamo enormemente gratificati, grazie!”, esprime con entusiasmo la comica, commentando l’acclamazione ottenuta dello spettacolo.

Prosegue poi con una dichiarazione relativa al loro rapporto ormai terminato, che non può essere considerato recente: “La seconda notizia che volevamo darvi è che io e Angelo abbiamo deciso di separarci, non siamo più una coppia. Si tratta di una separazione amichevole durata un anno e mezzo”. Successivamente, spiega perché lei e Pisani non hanno rivelato pubblicamente la loro separazione precedente: “Non l’abbiamo reso noto prima perché non riguardava nessuno… Tuttavia, dato che gli insinuazioni aumentavano, abbiamo pensato: ‘Perché non lo annunciamo noi stessi?'”. Si è presentata anche un’opportunità per una battuta. “Cosa dovremmo annunciare…?” Chiede Pisani. “Che ci siamo separati”, risponde l’ex partner.

Nell’anno 2023, a marzo, la Follesa è apparsa come ospite nel programma Verissimo di Silvia Toffanin, dove ha dichiarato che non aveva intenzione di sposarsi. Se i calcoli sono corretti, in quel periodo il legame tra lei e Pisani doveva essere già logoro, forse addirittura finito. La nota positiva è che la fine del loro rapporto non è stata segnata da azioni negative o comportamenti malevoli.