Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati dopo 25 anni di relazione e la nascita di una figlia. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati, con un video piuttosto ironico affidato ai loro profili social.

Da tempo, ormai, si parlava di una rottura tra Katia Follesa e Angelo Pisani. Fino ad oggi, i due hanno preferito ignorare il chiacchiericcio, ma a distanza di quasi due anni dalla rottura hanno deciso di comunicare di essersi lasciati. Lo hanno fatto insieme, con un video ironico affidato a Instagram.

Dopo aver trascorso quasi 25 anni insieme e aver messo al mondo una figlia, Agata nata nel 2010, Katia Follesa e Angelo Pisani hanno deciso di dirsi addio. Dopo aver fatto un annuncio inerente il lavoro, che continueranno a tenere insieme, la comica ha dichiarato:

“L’altra cosa che volevamo dirvi è che io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo. Non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo, perché non fregava niente a nessuno… Però, siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, abbiamo detto: ‘Ma facciamo che lo diciamo noi?’”.