Katia Follesa, la battuta a Aurora Ramazzotti: "I compagni di tuo figlio..."

A Michelle Impossible la comica Katia Follesa ha ironizzato sul primo figlio di Aurora Ramazzotti, che sarà il primo nipote di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Katia Follesa e Aurora: l’ironia in tv

Tra appena un mese Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta e a Michelle Impossible la comica Katia Follesa ha ironizzato sul suo bambino in arrivo, che sarà il primo nipote di Michelle Hunziker. La comica ha fatto riferimento alle parole che suo malgrado Aurora avrà dovuto sentire fin da quando era bambina e ha ironizzato affermando:

“So quanto è stato difficile e brutto dover ascoltare delle persone poco intelligenti che quando tu eri ancora una bambina ti dicevano: ‘Mamma che figa tua madre, come me la farei!’. Lo so. Ma pensa quando tu dovrai ascoltare gli amici di tuo figlio, quando gli diranno: ‘Minc*ia che fi*a tua nonna, come me la farei!’”.

L’ironia su Giovanni Angiolini

A sorpresa durante la serata Aurora Ramazzotti ha ironizzato invece sulla relazione avuta da sua madre con il chirurgo Giovanni Angiolini (all’indomani dalla fine della sua storia con Tomaso Trussardi). “Cara mamma tu sei famosa per i tuoi tanti hobby: canti, balli, fai arti marziali… Questa estate se non sbaglio ti sei appassionata di medicina”, ha affemato Aurora, e ancora: “Però sei una grande donna e hai fatto grandi cose…Tipo me”.