Katia Follesa e Angelo Pisani si sono separati? Un’indiscrezione parla della possibile fine della loro storia d’amore, dopo 25 anni trascorsi insieme.

Katia Follesa e Angelo Pisani, amore al capolinea?

Secondo un’indiscrezione di Oggi sarebbe finita la storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani. Dopo 25 anni insieme e una figlia, Agata, i due comici avrebbero deciso di mettere un punto alla loro relazione. La comica aveva rilasciato alcune dichiarazioni, parlando di un “cambiamento“, sottolineando che “non è un addio, ma una trasformazione“. L’amore si è spento, ma non la stima. Secondo quanto riportato, la coppia continuerà a mantenere ottimi rapporti per la figlia e anche a lavorare insieme.

“C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno. […] Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione” aveva dichiarato Katia Follesa al Corriere della Sera.

Katia Follesa: “Lui mi ha fatto soffrire”

Katia Follesa e Angelo Pisani stanno insieme dal 2006 e nel 2010 hanno avuto la figlia Agata. “Lui mi ha fatto soffrire” aveva dichiarato Katia Follesa al settimanale Intimità. “Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai. A un certo punto ha capito che ero io la donna della sua vita” ha raccontato la comica.