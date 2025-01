Katia e Ascanio sono stati una delle coppie più famose del Grande Fratello. Loro si sono conosciuti durante la prima edizione del programma e da quel momento non si sono più lasciati. Dalla loro unione è nato il figlio Tancredi che è stato ricoverato in ospedale oltre 10 giorni fa.

Katia e Ascanio, il figlio Tancredi dimesso dall’ospedale

Katia ha voluto aggiornare i propri follower relativamente alla condizione del piccolo di 10 anni, ricoverato presso l’ospedale di Carpi.

Ha ringraziato chi le aveva mandato messaggi di supporto durante questo periodo difficile, questi sono stati di grande aiuto per la donna e per la sua famiglia.

“La cosa più importante è che Tancredi stia meglio”

“Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa. Ma la cosa importante è che Tancredi sta meglio”.

Ha poi precisato che per tutelare la privacy del bambino e della famiglia è opportuno non fare domande su quanto successo: “Vi chiedo la gentilezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”.

Così facendo ha posto fine al pettegolezzo, che in situazioni del genere ed in particolare sui social, è sempre dietro l’angolo. Con il tempo se Katia e Ascanio vorranno svelare quanto accaduto lo faranno, al momento però preferiscono la discrezione e si “accontentano” del supporto dei propri follower.