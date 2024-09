Katia Ricciarelli ha rivelato di aver spedito a se stessa bouquet di rose nel tentativo di ingelosire Pippo Baudo, sempre circondato da splendide donne.

Katia Ricciarelli, nell'ultimo colloquio con il Corriere della Sera, ha rivelato dettagli della sua vita sentimentale. Ha condiviso la sua relazione con il tenore José Carreras, durata tredici anni, e il suo matrimonio con Pippo Baudo, noto presentatore siciliano, da cui apprezzava il senso dell'umorismo. Ricciarelli ha inoltre descritto Baudo come un uomo sempre circondato da donne affascinanti, e ha confessato di inviarsi autonomamente dei fiori per suscitare gelosia in lui. Ha inoltre spiegato che la fine del loro matrimonio è stata dovuta alle difficoltà nate da due vite professionali intense e diverse.

La vita affascinante di Katia Ricciarelli è stata piena di trionfi musicali e affetti personali, tra i quali spiccano Pippo Baudo, suo ex marito, e il tenore José Carreras, un amore precedente. Durante un colloquio con il Corriere della Sera, Ricciarelli si è aperta riguardo la sua vita sentimentale. Ha rivelato che, nella sua giovinezza, lei e Carreras erano due giovani artisti innamorati, immersi in drammi romantici. Nonostante gli spostamenti continui dovuti alla loro carriera, furono una coppia incantevole per tredici anni memorabili.

In conclusione, la diva dell’opera ha chiarito che Pippo Baudo non provava gelosia, quindi lei cercava sempre di suscitare qualche reazione in lui con vari trucchi: «Mi inviavo autonomamente dei fiori gialli, anonimi, per metterlo in allerta. “A chi potrebbero essere?”, gli chiedevo con innocenza. Ma lui non mostrava alcuna reazione. Provevo molta gelosia perché lui era costantemente circondato da donne affascinanti. Una in particolare? La modella originaria della Svezia, Brigitte Nielsen. Per quale motivo la nostra storia è terminata? Quando due individui hanno una vita professionale significativa e così diversa, emergono delle difficoltà… la comunicazione manca, si passa poco tempo insieme e ci si allontana inevitabilmente».