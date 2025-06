Kennedy licenzia i 17 membri del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione dei CDC e nomina 8 nuovi esperti, suscitando forti polemiche.

Robert F. Kennedy Jr., Segretario alla Salute degli Stati Uniti, ha avviato una drastica riorganizzazione del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (ACIP) dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dopo aver licenziato tutti e 17 i membri del comitato, responsabile di consigliare sulle strategie vaccinali nel paese, Kennedy ha proceduto a otto nuove nomine, suscitando un acceso dibattito pubblico.

Kennedy licenzia membri del comitato accusandoli di conflitti di interesse: loro respingono le accuse

Kennedy ha giustificato la rimozione degli ex membri, molti nominati sotto l’amministrazione Biden, accusandoli di conflitti di interesse e affermando che l’intervento fosse necessario per ristabilire la fiducia nella scienza vaccinale. Gli ex componenti hanno replicato che le loro posizioni erano soggette a rigorosi controlli e che si astenevano dal voto in caso di potenziali conflitti.

Kennedy azzera il comitato ACIP: nomine shock in arrivo

Il comitato svolge un ruolo chiave nel consigliare l’agenzia sulle categorie di popolazione che dovrebbero ricevere le vaccinazioni dopo l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA).

Il nuovo gruppo comprende quattro membri con esperienza in comitati legati al CDC o alla FDA, mentre gli altri sono noti per essere contro ai vaccini, soprattutto quelli a mRNA come quelli contro il Covid-19. Tra i più famosi c’è Robert Malone, figura di spicco del movimento ‘Make America Healthy Again’ di Kennedy. Gli altri membri sono Joseph Hibbeln, Martin Kulldorff, Retsef Levi, Cody Meissner, James Pagano, Vicky Pebsworth e Michael Ross.

Secondo Reuters, Meissner e Pebsworth hanno lavorato nei comitati vaccinali della FDA e ACIP; Pebsworth collabora con il National Vaccine Information Center, che promuove esenzioni vaccinali. Kulldorff, firmatario della Dichiarazione di Great Barrington, ha partecipato a un sottogruppo ACIP sulla sicurezza. Levi ha affermato che i vaccini a mRNA possono causare gravi effetti, soprattutto nei bambini, e ne chiede il ritiro. Ross, docente alla George Washington University, è partner di Havencrest Capital Management, nel settore sanitario.

La prossima riunione del comitato, prevista per il 25 giugno, dovrebbe affrontare le strategie vaccinali per l’influenza e i richiami Covid-19 2025-26, anche se l’ordine del giorno non è stato ancora diffuso.