Scossa alla Sanità USA: il segretario Robert Kennedy Jr. licenzia il comitato sui vaccini

Il panorama della sanità pubblica negli Stati Uniti è scosso da una mossa senza precedenti: il Segretario alla Salute, Robert Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche e talvolta antiscientifiche sui vaccini, ha licenziato in blocco tutti i 17 membri dell’ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices).

Robert Kennedy modifica le linee guida del CDC sul Covid

Nel mese di maggio, Robert Kennedy Jr., alla guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, ha unilateralmente modificato le direttive del CDC relative alla gestione del Covid-19. Questa significativa revisione, attuata senza alcuna consultazione preliminare con l’ACIP – il comitato scientifico deputato a tali decisioni – ha revocato la raccomandazione vaccinale per i bambini e le donne in gravidanza, demandando interamente la scelta ai singoli individui.

La sospensione era stata ampiamente criticata per il rischio di minare la fiducia nelle istituzioni sanitarie e di generare incertezza tra la popolazione.

Robert Kennedy Jr., alla guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, ha decretato il licenziamento di tutti i 17 specialisti dell’Advisory Committee for Immunization Practices. Questo influente collegio, parte del Centers for Disease Control and Prevention, ha a lungo orientato le politiche vaccinali del governo statunitense.

Il panel di esperti, insediato dall’ex presidente Biden, è stato oggetto di contestazioni da parte di Kennedy, che ha denunciato presunti conflitti di interesse con l’industria farmaceutica.

La decisione è stata resa pubblica da Kennedy tramite un editoriale sul Wall Street Journal, dove ha argomentato che tale azione rafforzerà la fiducia pubblica nei vaccini. Tuttavia, numerosi professionisti della sanità pubblica hanno fortemente criticato questa delibera, paventando l’effetto opposto: un potenziale indebolimento della credibilità nelle istituzioni sanitarie.

“Licenziare esperti che hanno dedicato la loro vita a proteggere i bambini da malattie mortali non è una riforma; è un atto sconsiderato, radicale e radicato in teorie del complotto, non nella scienza. Eliminare un intero comitato di esperti in vaccini non crea fiducia, la distrugge”, ha dichiarato il leader democratico del Senato Chuck Schumer.

Il prossimo incontro del Comitato è previsto per il 25 giugno, e il Ministero della Salute ha confermato che si terrà regolarmente. Ciò implica che i nuovi membri dovrebbero essere designati entro le prossime due settimane, sebbene al momento non siano state fornite indicazioni sui futuri componenti.