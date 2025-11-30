Khaleda Zia in Ospedale: La Famiglia Chiede Preghiere per la Sua Guarigione

Khaleda Zia, attualmente ricoverata in ospedale, chiede il supporto e le preghiere della comunità per la sua pronta guarigione. La sua famiglia apprezza profondamente ogni gesto di solidarietà e affetto in questo momento difficile.

La salute di Khaleda Zia, ex primo ministro del Bangladesh, ha subito un deterioramento significativo. Ricoverata in ospedale dal 23 novembre a causa di un’infezione polmonare, la sua condizione è stata definita “molto critica” dai membri del suo partito, il Bangladesh National Party (BNP). La famiglia e i sostenitori stanno invitando la popolazione a unirsi in preghiera per una pronta guarigione.

Stato di salute e interventi medici

Il dottor A Z M Zahid Hossein, medico personale di Zia, ha comunicato che la paziente, che ha compiuto 80 anni, attualmente si trova in terapia intensiva e riceve le cure necessarie. Nonostante la gravità della situazione, il medico ha riferito che Zia sta mostrando segni di risposta ai trattamenti. “Al momento, possiamo affermare che la sua condizione è stabile da tre giorni”, ha dichiarato Hossein durante una conferenza stampa. “Chiediamo a tutti di pregare affinché possa continuare a ricevere le cure”, ha aggiunto.

Malattie pregresse e complicazioni

La salute di Khaleda Zia risulta particolarmente fragile a causa di una serie di malattie croniche, tra cui problemi cardiaci, epatici e renali, oltre a diabete, artrite e disturbi oculari. È portatrice di un pacemaker e ha subito in passato un intervento di stenting al cuore. La situazione attuale richiede un monitoraggio costante da parte di specialisti sia locali che internazionali.

Richieste di aiuto e supporto familiare

Tarique Rahman, figlio di Khaleda Zia e attualmente in esilio a Londra, ha manifestato il desiderio di tornare in patria per assistere la madre. In un post sui social media, ha espresso gratitudine verso la popolazione per il sostegno ricevuto e ha invitato tutti a pregare per la salute di sua madre. “In momenti come questi, ogni figlio desidera la vicinanza della propria madre. Tuttavia, le attuali circostanze politiche rendono difficile il mio ritorno”, ha dichiarato Rahman.

Il contesto politico attuale

La situazione di Khaleda Zia non riguarda solo la salute, ma è anche profondamente intrecciata con il contesto politico del Bangladesh. Dopo essere stata incarcerata per corruzione nel 2018, Zia è stata rilasciata recentemente. Nonostante le sue condizioni di salute, ha manifestato la volontà di partecipare alle prossime elezioni, previste per, in cui il BNP è considerato uno dei principali contendenti. Molti sostenitori, come Liton Molla, un autista che ha atteso davanti all’ospedale, sperano che Zia possa riprendersi e tornare a guidare il paese.

Reazioni e speranze per il futuro

La notizia delle condizioni di Khaleda Zia ha suscitato una mobilitazione significativa tra i membri del BNP e la popolazione. Numerosi leader del partito, tra cui il segretario generale Mirza Fakhrul Islam Alamgir, si sono recati in ospedale per esprimere il loro sostegno. Alamgir ha sottolineato l’importanza della salute di Zia per il futuro politico della nazione, affermando: “Khaleda Zia rappresenta un’ispirazione per molti in questo periodo di transizione verso la democrazia.”

La salute di Khaleda Zia è una questione di rilevanza cruciale non solo per la sua famiglia, ma anche per il destino politico del Bangladesh. La sua ripresa è considerata fondamentale per il futuro del paese, e le preghiere e il supporto della popolazione potrebbero influenzare positivamente la situazione.