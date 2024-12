Un piede rotto e un imminente evento pieno di celebrità? Non è stato un problema per Kim Kardashian fronteggiare questa situazione spiacevole, dando una vera e propria lezione di stile. Si sarebbe infatti presentata all’inaugurazione del suo negozio e ad un evento a New York con un monopattino per “trascinare” il piede rotto, poi con il piede ingessato ma con il gesso a forma di zeppa.

Kim Kardashian non rinuncia ai suoi appuntamenti e va a due eventi col piede ingessato

Il suo look ha fatto subito impazzire i fan, che hanno interpretato la sua scelta come una nuova moda: “Sapete già che qualcuno copierà anche questo”, avrebbe scritto qualcuno dei suoi follower. Qualcun altro invece ironizza: “Piede rotto, ma fallo alla moda!”. Alcune settimane prima Kardashian avrebbe annunciato di essersi rotta il piede sinistro all’inizio di dicembre, tramite alcune storie su Instagram.

Una soluzione… di stile

Pur se costretta ad indossare un tutore medico e ad aiutarsi con le stampelle, la modella avrebbe trovato il modo di non rinunciare allo stile per gli eventi che la aspettavano a New York, trovando delle soluzioni alternative per liberarsi delle stampelle e muoversi in totale libertà. La sua conclusione? Se non si può rinunciare ai tacchi, basterà farseli costruire direttamente sopra il gesso.