Per la prima volta, Neos, parte del gruppo Alpitour World, collegherà Bari e New York con un volo settimanale a partire dal 2025

Dal 3 giugno 2025, Neos inaugurerà una nuova rotta diretta tra l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese e New York JFK, ampliando così la sua offerta di voli internazionali. Questa decisione rappresenta un’opportunità di crescita per la compagnia aerea, parte del gruppo Alpitour World.

Da giugno 2025 voli diretti Neos da Bari a New York

Il volo sarà attivo fino al 15 ottobre 2025 e opererà settimanalmente con un Boeing 787-9 Dreamliner, configurato con due classi di servizio, Premium ed Economy, e un totale di 355 posti. L’aereo partirà da New York ogni martedì alle 16:00, ora locale, e atterrerà a Bari il mercoledì alle 8:00. La partenza da Bari avverrà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo a New York previsto per le 13:50.

“L’annuncio del volo diretto Bari-New York è il coronamento di un anno straordinario per Aeroporti di Puglia. Un anno ricco di successi e traguardi che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione come hub strategico per il Sud Italia”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

L’obiettivo è chiaro: continuare a investire in nuove rotte e infrastrutture per trasformare il sistema aeroportuale pugliese in un motore di sviluppo economico, turistico e sociale, al servizio dei cittadini e delle imprese.

“Grazie a questo nuovo volo, avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e una da Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi”, ha aggiunto Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos.

I voli saranno disponibili sul sito www.neosair.it per il mercato italiano, www.neosair.com per il mercato americano e attraverso gli uffici commerciali Neos a New York.

Voli diretti Neos da Bari a New York: le parole del presidente della Regione

“Il Bari-New York è molto più di un collegamento aereo: è un sogno che prende il volo, un abbraccio tra la Puglia e il mondo, un ponte che unisce tradizioni, affetti e opportunità”, sostiene il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Dopo un anno straordinario per Aeroporti di Puglia, caratterizzato da traguardi storici come i 40 anni di attività, il superamento dei dieci milioni di passeggeri e l’accordo di programma da oltre 218 milioni di euro, si celebra un risultato che rende la regione sempre più protagonista a livello internazionale. Infine, Michele Emiliano ha ringraziato Aeroporti di Puglia, Aldo Patruno e gli assessori Ciliento e Lopane per il lavoro svolto, sottolineando che questo risultato dimostra come la sinergia e il duro lavoro siano la chiave per il successo.