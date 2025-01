La sessione invernale di calciomercato sta iniziando ad entrare nel vivo ed anche le squadre italiane si stanno cautelando, cercando rinforzi o cedendo pezzi pregiati. E’ il caso della Juve che punta tutto su Kolo Muani per l’attacco, di contro il Napoli vede Kvara alla finestra in attesa del PSG.

La Juve ha scelto Kolo Muani

Che la squadra allenata da Thiago Motta fosse alla ricerca di un profilo per l’attacco non è certamente un segreto. Negli scorsi giorni gli emissari della Juve hanno sondato il terreno per Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain.

L’attaccante francese ha accettato la proposta fatta da Giuntoli, ora si sta cercando di limare gli ultimi dettagli ma l’intesa con il giocatore, aspetto principe delle trattative è stata trovata.

A breve si chiuderà ed il giocatore arriverà a Torino per inziare la sua nuova avventura calcistica in Italia.

Kvara in direzione Parigi

Restando a parlare del Paris Saint-German la squadra francese è sulle tracce di Kvaratskhelia ed il calciatore è sempre più tentato di accettare.

Per il Napoli la perdita è importante perché si parla di uno degli attaccanti di maggior talento ma d’altro canto un calciatore di quel livello è normale voglia provare esperienze in altri campionati europei.

A breve si limeranno i dettagli ed il calciatore potrà andare in Francia. La cifra prevista per la chiusura dell’operazione è fissata in 80 milioni di euro. I francesi hanno offerto come contropartita Milan Skriniar, vecchia conoscenza della Serie A ma il Napoli non sembra essere interessato.