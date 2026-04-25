Kushner e Witkoff in Pakistan per nuove trattative con l'Iran: Vance in standby

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo tentativo negoziale con l’Iran che prende le mosse da Islamabad: secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, Jared Kushner e lo special envoy Steve Witkoff partiranno per il Pakistan per riprendere i colloqui, mentre il vice presidente JD Vance resterà «on standby» pronto a raggiungerli se necessario.

La decisione arriva in un contesto in cui la diplomazia convive con episodi di escalation navale e accuse reciproche sulla gestione del cessate il fuoco.

Le dichiarazioni ufficiali, datate 25 aprile 2026, suggeriscono progressi di massima: Leavitt ha detto che gli Stati Uniti hanno «visto dei segni di progresso» nelle ultime ore, senza però svelare dettagli concreti.

Questo nuovo impulso diplomatico segue un primo ciclo di colloqui ad alto livello e altri sviluppi nel Golfo che hanno complicato il quadro, rendendo la missione negoziale al tempo stesso urgente e delicata.

La missione negoziale e i protagonisti

Il viaggio di Kushner e Witkoff è pensato per riaprire il canale diretto con i rappresentanti iraniani dopo incontri iniziali che, pur rappresentando un passo significativo, non hanno portato a un’intesa definitiva.

Il ruolo del vice presidente JD Vance è rimasto centrale: Vance aveva partecipato a colloqui in precedenza a Islamabad e, benché non si unisca subito alla delegazione, si mantiene pronto a intervenire. Il gesto di tenerlo «on standby» sottolinea l’importanza politica della missione e la volontà dell’amministrazione di poter elevare il livello delle trattative in qualsiasi momento.

Chi guiderà le conversazioni

La delegazione statunitense è guidata da figure vicine alla presidenza come Kushner, mentre il ruolo di Witkoff è presentato dalla Casa Bianca come quello di special envoy incaricato di «ascoltare» la controparte iraniana. Questo approccio enfatizza la ricerca di un’intesa negoziale mentre il resto dell’amministrazione — incluso il presidente e il segretario di Stato — rimane a Washington per ricevere aggiornamenti. L’uso di diplomatici non tradizionali indica un cambio di tono rispetto a canali istituzionali più formali.

Tensioni nel Golfo e incidenti marittimi

Contemporaneamente alla riapertura dei colloqui, la situazione sul campo si è aggravata: l’Iran ha rivendicato attacchi e il sequestro di navi nel tratto strategico dello Stretto di Hormuz. Fonti iraniane hanno riferito che la Guardia Rivoluzionaria ha preso il controllo di due portacontainer della MSC e colpito una terza imbarcazione, identificata come la Euphoria, che sarebbe ora incagliata lungo la costa iraniana. Questi episodi complicano i negoziati, poiché Teheran condiziona la ripresa delle trattative alla rimozione del blocco portuale imposto dagli Stati Uniti.

Implicazioni operative e temporali

Le ricadute pratiche sono immediate: il Pentagono ha stimato al Congresso che liberare lo Stretto di Hormuz da ordigni e mine potrebbe richiedere fino a sei mesi, mentre alcuni paesi europei si preparano a inviare unità navali per partecipare a missioni di scorta e bonifica. In Italia, la Marina — citata da fonti ufficiali — ha pianificato un dispiegamento che comprende mine sweeper e unità di scorta nell’ambito di una coalizione internazionale coordinata.

Condizioni, accuse e il contesto politico

Le richieste di Teheran sono nette: secondo rappresentanti iraniani, i negoziati potranno riprendere soltanto dopo la fine del blocco che ostacola i porti iraniani. Dall’altra parte, la Casa Bianca e il presidente Donald Trump hanno esteso il cessate il fuoco pur mantenendo il blocco, mossa che l’Iran ha bollato come un «pretesto» per preparare possibili azioni militari. Sul piano politico interno, l’amministrazione deve anche fare i conti con impatti economici tangibili: l’aumento del prezzo della benzina rappresenta una preoccupazione per il consenso pubblico.

Nel frattempo, figure come il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno ribadito la disponibilità a continuare le operazioni militari «con tutto il tempo necessario», mentre l’Onu ha invitato le parti a tornare al tavolo e a estendere il cessate il fuoco. Commenti di leader europei e dichiarazioni pubbliche — tra cui la notizia della morte di un soldato francese ferito in Libano — mostrano come la crisi abbia ripercussioni regionali più ampie, rendendo la soluzione diplomatica un obiettivo prioritario ma difficile.

Prospettive

Il successo della missione in Pakistan dipenderà da elementi concreti: la capacità di Teheran di fornire una proposta scritta, la disponibilità degli Usa a discutere la revoca del blocco e la pressione internazionale per evitare un’escalation. La narrativa ufficiale parla di «segnali di progresso», ma le dinamiche sul terreno e in mare ricordano quanto la strada verso un accordo rimanga irta di ostacoli. Il bilanciamento tra diplomazia e forza rimane il nodo cruciale per stabilire una pace duratura.