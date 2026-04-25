Araghchi a Islamabad mentre gli inviati di Trump partono per i colloqui

La tensione in Medio Oriente si riflette anche sui corridoi diplomatici: il presidente Donald Trump ha inviato gli emissari Jared Kushner e Steve Witkoff in Pakistan, dove è atterrata la delegazione guidata dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. La Casa Bianca, tramite la portavoce Karoline Leavitt, ha dichiarato che l’obiettivo è avviare colloqui diretti mediati dai pakistani e che l’Iran avrebbe risposto all’appello per un incontro.

Tuttavia la situazione resta fluida, con dichiarazioni ufficiali contrastanti e la possibilità che il faccia a faccia venga valutato solo dopo i bilaterali iniziali.

Da Islamabad Araghchi dovrebbe proseguire il viaggio verso Muscat e Mosca, ma i dettagli della tempistica dell’eventuale incontro con gli inviati statunitensi non sono stati confermati. Fonti pakistane citate dai media indicano che la possibilità di un incontro trilaterale verrà esaminata dopo il colloquio tra Islamabad e Teheran.

Nel frattempo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha smentito la previsione di contatti diretti con gli Stati Uniti, sottolineando che le osservazioni iraniane saranno trasmesse attraverso il Pakistan.

La diplomazia a Islamabad e le letture politiche

Il viaggio di Araghchi nella capitale pakistana è stato presentato dalle autorità locali come un tentativo di rilanciare i negoziati con l’amministrazione americana, ma la complessità politica interna all’Iran complica ogni mossa.

Fars, l’agenzia vicina ai Pasdaran, ha invitato il ministro a cancellare la visita per non dare l’impressione di accettare colloqui che molti considerano “costosi” e “inutili”. Questa divisione interna spiega perché, al di là delle dichiarazioni pubbliche, la decisione su un incontro diretto potrebbe richiedere ancora tempo e mediazioni supplementari.

Ruolo del Pakistan come mediatore

Il Pakistan appare come l’attore centrale in questa fase: il governo di Islamabad ha accolto Araghchi e ha ricevuto la delegazione iraniana insieme a vertici militari e diplomatici. Il ministero degli Esteri pakistano ha sottolineato il proprio impegno a facilitare il dialogo regionale e a esaminare, insieme alle parti coinvolte, la fattibilità di un incontro trilaterale. Il modello scelto è quello della mediazione multilaterale, in cui il Paese ospitante prova a creare condizioni di fiducia tra interlocutori diffidenti.

Divergenze nei comunicati e interpretazioni

La narrazione pubblica è commistione di affermazioni ufficiali e repliche contraddittorie: dalla Casa Bianca arriva la versione che Teheran abbia chiesto un colloquio, mentre il portavoce iraniano nega contatti diretti con gli Usa in Pakistan. Questo contrasto evidenzia come la diplomazia moderna operi spesso su più livelli comunicativi: annunci strategici, canali riservati e messaggi rivolti all’opinione pubblica interna ed estera.

Pressioni militari e dinamiche sul terreno

Accanto all’attività diplomatica, permangono significative tensioni sul terreno. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno riportato attacchi mirati contro membri di gruppi armati nella Striscia di Gaza, mentre incidenti transfrontalieri, come l’attacco con droni partiti dall’Iraq verso posti di frontiera in Kuwait, alimentano il clima di instabilità. Parallelamente, figure politiche come il senatore repubblicano Roger Wicker spingono per azioni militari più decise contro l’Iran, evidenziando la forte spaccatura sulle strategie da adottare.

Misure economiche e manovre finanziarie

Le leve economiche restano un elemento chiave della pressione: il Tesoro americano, attraverso l’Ofac, ha annunciato sanzioni contro società e navi ritenute parte della cosiddetta flotta ombra iraniana e contro la raffineria cinese Hengli Petrochemical. L’operazione denominata Economic Fury mira a limitare la capacità di Teheran di monetizzare il petrolio, mentre il congelamento di criptovalute per 344 milioni di dollari testimonia l’uso di strumenti finanziari non convenzionali per colpire le reti di finanziamento. Nel frattempo alcuni porti iracheni hanno ripreso a ricevere navi per il carico di greggio, segnalando sforzi per mitigare l’impatto sul commercio energetico regionale.

Prospettive e scenari possibili

Al di là delle dichiarazioni pubbliche, rimane alta l’incertezza: un incontro effettivo tra Araghchi e gli inviati statunitensi potrebbe concretizzarsi solo dopo colloqui bilaterali e valutazioni dei mediatori pakistani. Il presidente Trump ha lasciato intendere che l’Iran potrebbe avanzare un’offerta, mentre interlocutori europei e regionali sollecitano estensioni di tregua e protezione dei civili. In questo contesto, la combinazione di diplomazia, pressione economica e tensioni militari definisce uno scenario complesso dove ogni passo è attentamente calibrato dalle parti coinvolte.