L’annuncio di un professore: “Dono il mio seme a ragazze dai 16 ai 25 anni”

L’annuncio comparso sull'account social di un professore abruzzese di 54 anni ha ghiacciato gli utenti: “Dono il mio seme a ragazze dai 16 ai 25 anni”

L’annuncio presuntivamente messo sui social da un professore abruzzese ha fatto letteralmente saltare chi avesse avuto la (s)ventura di leggerlo: “Dono il mio seme a ragazze dai 16 ai 25 anni”.

“Dono seme a ragazze dai 16 anni”: la pagina Facebook scoppia di segnalazioni

Secondo quanto spiegato dal Messaggero e dal Centro quella folle offerta, foriera peraltro di un serissimo profilo penale dato che era rivolta a soggetti minorenni, è comparsa sul profilo Facebook del docente. La sola spiegazione, a parte quella patologica, è un’azione mirata di hacking sull’account del docente.

Chi è il prof presunto autore del post in questione: ha 54 anni e insegna a Pratola Peligna

A quel punto sono cominciate a fioccare le segnalazioni sdegnate di moltissimi utenti, in particolare di genitori degli alunni del prof in questione.

Ma chi è questa persona? Si tratterebbe di un professore 54enne dell’Istituto tecnico industriale di Pratola Peligna, in provincia de L’Aquila. Ecco il testo integrale del post pubblicato e poi rimosso che dà la cifra dell’enormità del fatto: “Dono il mio seme a ragazze dai 16 ai 25 anni che vogliono avere figli, rimanendo single, attraverso un normale rapporto sessuale”.

La chiosa agghiacciante: “Avviso serio e professionale, no donne sposate”

Quando segnalazioni e commenti sono andati a massa critica il post è stato rimosso ma molti lo hanno screenshottato. A quel punto si sono messe in moto le verifiche della Polizia Postale. E attenzione, la chiosa del post era addirittura “formale”, ecco come recitava: “Avviso serio e professionale, non ammesse donne sposate, contattatemi su Messenger“. A questo punto che si tratti di un messaggio virus come tanti è una speranza.