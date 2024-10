Dopo dieci anni, l’attore Alberto Gimignani è stato assolto con formula piena dall’accusa di ricettazione e riciclaggio. Nel 2014 fu accusato di essere a capo di una banda che rivendeva i telefonini rubati.

L’attore Alberto Gimignani è stato assolto in primo grado dall’accusa di riciclaggio e ricettazione. “Il fatto non sussiste”, la formula utilizzata ieri, giovedì 24 ottobre, dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma.

“Dopo dieci anni e quattro mesi dalla notizia dell’arresto. Una sentenza liberatoria . In questi anni la mia carriera si è fermata ”, ha detto l’attore all’Adnkronos.

I problemi giudiziari per l’attore sono iniziati nel 2014, dopo l’arresto a Roma con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a furto, ricettazione e riciclaggio. L’accusa arrivò in seguito a un’operazione dei militari sul riciclaggio di numerosi telefoni cellulari, anche all’estero.

Gimignani finì in carcere per oltre due settimane e sei mesi agli arresti domiciliari.

Sul futuro, Gimignani non ha dubbi:

“Ho sempre continuato e continuerò a fare l’attore. Spero che da questo punto in poi si possa ripartire ma questi dieci anni non me li ridà nessuno”.