Martina Carbonaro, appena 14 anni, è stata trovata senza vita. Una morte brutale che porta con sé l’eco di violenze taciute, segnali ignorati e una giovane vita spezzata troppo presto. Dopo la tragica scoperta ad Afragola, a parlare è la madre, che con voce spezzata rivela dettagli drammatici sulla relazione della figlia. Parole che pesano come un macigno e riaccendono il dibattito sulla violenza contro le donne, anche tra le più giovani.

Le prime parole della madre di Martina Carbonaro affidate ai social

In queste prime ore dopo il ritrovamento del corpo della quattordicenne scomparsa ad Afragola, si avverte un dolore profondo e comprensibile. La madre, Enza Cossentino, ha pubblicato su Facebook un breve messaggio di sfogo. Nel testo ha rivolto un primo riferimento a chi ha ucciso la figlia, mentre nella seconda parte ha salutato la giovane, affidandola idealmente ai suoi cari scomparsi.

“Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto. Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre”.

“L’aveva già picchiata”: la madre di Martina Carbonaro dopo il femminicidio

I due giovani – lei di 14 anni e lui quasi 19 – si sarebbero lasciati circa due settimane fa, in seguito a un episodio in cui Martina avrebbe ricevuto uno schiaffo. Enza ha raccontato di aver avvertito la figlia di stare attenta alla situazione. Ha inoltre ricordato di aver parlato con Martina l’ultima volta intorno alle 20:15 di lunedì, quando le aveva chiesto quando sarebbe tornata per cena; dopo quel momento non c’è stato più alcun contatto. Ha aggiunto di aver percepito che la ragazza fosse agitata durante quell’ultima conversazione, forse a causa della presenza del suo ex.

Dopo la confessione di Tucci, Enza Cossentino ha parlato dell’ex fidanzato della figlia, spiegando che ha partecipato anche alle ricerche, ma che lei ha subito avuto dei sospetti.

“Lui è venuto a casa mia, l’hanno prelevato qui. C’era anche la scientifica, non appena mi hanno sbloccato il telefono subito si sono resi conto di dove fosse, e l’hanno localizzata. Mia figlia è stata buttata come un sacco della spazzatura, il corpo era in un sacco blu ed era legato. A 14 anni un amore può finire, ma non così”, ha dichiarato la donna, come riportato da Internapoli.

Poi, ha espresso il suo desiderio di giustizia, chiedendo l’ergastolo per il giovane e sottolineando l’ingiustizia subita dalla figlia.

“Fino agli istanti prima del ritrovamento, il fidanzato mi aveva detto e ribadito che non l’aveva nemmeno toccata. L’aveva riaccompagnata a casa e si era andato a fare una doccia, e a mio marito già parve strana questa cosa. Martina, due settimane fa, mi confessò che lui l’aveva colpita in passato, con sberle, e io gli dissi di stare attenta e vedere cosa volesse fare, che se non lo amava più doveva lasciarlo perdere. E lei non è che avesse paura, ma evidentemente nutriva ancora dei sentimenti per lui”, ha concluso la madre della giovane.

Martina era iscritta al primo anno dell’istituto alberghiero e coltivava il sogno di diventare una chef stellata, ma la sua vita si è tragicamente conclusa, aggiungendosi all’infinito elenco di donne uccise da chi dichiarava di amarle.