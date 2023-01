La Birmania annuncia elezioni multipartitiche libere ed eque

Roma, 4 gen. (askanews) – La giunta birmana ha annunciato che organizzerà delle elezioni multipartitiche “libere ed eque”, in occasione delle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’indipendenza del Paese e qualche giorno dopo la condanna a 33 anni di carcere complessivi all’ex leader della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi. Nelle immagini la parata militare nell’attuale capitale Naypyidaw e l’arrivo del capo della giunta birmana Min Aung Hlaing.

Lo stato d’emergenza imposto nel Paese dovrebbe terminare a fine gennaio. La giunta birmana, ora che ha chiuso la serie di processi a porte chiuse contro Suu Kyi, si prepara a nuove elezioni previste al più tardi entro l’anno, “sulla base della costituzione del 2008”, ha detto il capo della giunta ai soldati e sostenitori riuniti a Naypyidaw.