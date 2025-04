Un negozio che resiste al tempo

Nel cuore del borgo di Vinca, frazione del comune di Fivizzano, si trova un piccolo negozio che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli 80 abitanti del paese. Andreina Quartieri, l’ultima bottegaia di Vinca, ha scelto di mantenere viva la tradizione di un’attività commerciale che, sebbene in declino in molte altre località, qui continua a prosperare. “Chiudo solo a Natale, lo faccio volentieri perché mi dà soddisfazione”, afferma con orgoglio Andreina, sottolineando l’importanza del suo lavoro per la comunità.

Un servizio a 360 gradi

Nel negozio di Andreina, i residenti possono trovare non solo pane e focacce fresche di giornata, ma anche tabacchi e farmaci, quando necessario. Questo approccio multifunzionale è fondamentale in un’epoca in cui molti piccoli negozi chiudono a causa della concorrenza dei grandi supermercati. “Penso io a tutto”, conferma Andreina, evidenziando il suo impegno nel soddisfare le esigenze quotidiane dei suoi clienti. La bottega non è solo un luogo di acquisto, ma anche un punto di incontro per la comunità, dove le persone si fermano a scambiare due chiacchiere e a condividere notizie.

Un simbolo di resistenza

La storia di Andreina e della sua bottega è un esempio di come la tradizione possa resistere alle sfide del tempo. In un mondo sempre più digitalizzato e globalizzato, la sua scelta di rimanere ancorata a valori come la qualità, la freschezza e il servizio personalizzato è un atto di coraggio e determinazione. La bottega di Vinca non è solo un negozio, ma un simbolo di resistenza e di amore per il proprio territorio. Andreina rappresenta una generazione di imprenditori che credono nel valore delle piccole cose e nella forza della comunità.