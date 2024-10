La cantante messicana Elan ha svelato alcuni dettagli e retroscena inquietanti delle feste organizzate dall’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio.

“Tutti diventano come zombie o vampiri”

L’artista ha condiviso su TikTok un video in cui racconta di aver partecipato più volte alle feste di DiCaprio. Ma proprio durante questo video condivide un dettaglio molto disturbante. Afferma Elan: “Durante il giorno è tutto normale, le persone sembrano normali ma quando il sole tramonta tutti diventano un po’ come zombie o vampiri.”

La cantante non spiega l’esatto significato delle sue parole, in cosa consista questa “trasformazione”. Aggiunge però che quando questo cambiamento avviene lei se ne va dalla festa perché non si sente più a suo agio. Il video di Elan ha raggiunto già 12 milioni di visualizzazioni.

Il caso Puff Daddy

Elan ha concluso dicendo che queste sono le sue sensazioni e che magari gli altri ospiti si sentono in maniera diversa e non avvertono questo disagio. Quello che è certo però è che Hollywood sta tremando da quando è esploso il caso del rapper Puff Daddy, denunciato per associazione a delinquere, traffico sessuale e favoreggiamento della prostituzione. Sembra infatti che nelle sue celebri feste, i cosiddetti white party, avvenissero molte cose spiacevoli nonché illegali, tenute nascoste per anni.