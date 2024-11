La storica conduttrice di Domenica In ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita nell’intervista a Belve con Francesca Fagnani. In modo del tutto inaspettato, Mara Venier proclama Stefano De Martino suo successore alla conduzione dell’amato programma Rai. Ecco le sue parole.

L’erede di Mara Venier a Domenica In

Nello studio di Francesca Fagnani, per la puntata di Belve che torna ogni martedì dal 19 novembre, Mara Venier ha rivelato:

“Stefano De Martino lo vedrei molto bene. Secondo me lui potrebbe rivoluzionare completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione“.

Mara Venier e il periodo di depressione

Mara Venier ha spiegato di aver inizialmente pensato che la sua malinconia fosse legata a eventi vissuti durante l’adolescenza. Tuttavia, con il tempo, ha capito che non si trattava più di semplice malinconia, ma di depressione. Ha raccontato che, a vent’anni, ha avvertito per la prima volta uno stato d’animo che sentiva non l’avrebbe portata da nessuna parte, se non ad un unico pensiero negativo.

“Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità”.

È legato all’incidente all’occhio chiede Fagnani alla Venier che ammette:

“Sì, la causa scatenante è quella”.

Mara Venier delusa dal sistema

A Belve, Mara Venier racconta anche i sentimenti e gli avvenimenti vissuti quando le è stata tolta la conduzione di Domenica In. La conduttrice rivela di non aver mai guardato il programma in quel periodo:

“Era qualcosa che mi apparteneva, qualcosa che mi ha dato tanto. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza. Diciamo che non ho gradito il modo, sono stata un po’ umiliata“.

Mara Venier ha rivelato di essere rimasta delusa da molte persone che aveva aiutato, ma che poi, per motivi sconosciuti, sono sparite. Tuttavia, ha anche voluto sottolineare chi l’ha supportata nei momenti difficili: Maria De Filippi.