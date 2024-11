Mara Venier e le gaffe in diretta a Domenica In

Mara Venier e le gaffe in diretta a Domenica In

Un pomeriggio ricco di sorprese

La puntata di Domenica In di oggi ha regalato momenti di ilarità e imbarazzo, grazie alle gaffe della conduttrice Mara Venier. Ospiti d’eccezione come il cantante Antonello Venditti e l’attrice Lunetta Savino hanno animato il programma, ma non senza qualche imprevisto. Venier, nota per la sua spontaneità, ha commesso errori che hanno strappato sorrisi e qualche imbarazzo in studio.

Le gaffe di Mara Venier

Durante l’intervista con Antonello Venditti, la conduttrice ha presentato il suo nuovo libro, “Fuori fuoco”, ma ha subito sbagliato la data di uscita. Inizialmente ha annunciato che il libro sarebbe stato disponibile a partire da lunedì 18 novembre, per poi correggersi affermando che l’uscita era prevista per martedì 19 novembre. Questo piccolo scivolone ha messo in evidenza la sua umanità e la capacità di reagire prontamente agli errori.

Un spoiler inaspettato

Non è stata solo la data del libro a creare confusione. Antonello Venditti, parlando del suo amico Ultimo, ha involontariamente rivelato il nome del figlio che il cantante aspetta dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Se inizialmente si vociferava che il nome potesse essere Edoardo, Venditti ha confermato che il bambino si chiamerà Enea. Un annuncio che ha sorpreso i fan e ha aggiunto un ulteriore elemento di curiosità alla puntata.

Un’altra ospite e altre gaffe

La serata non si è conclusa senza ulteriori imprevisti. Lunetta Savino, ospite per presentare la sua nuova serie tv “Libera”, ha visto Mara Venier confondersi anche sul titolo della serie. La conduttrice ha ammesso di non ricordare il nome della serie, creando un momento di ilarità. Inoltre, nel tentativo di parlare della trama, ha erroneamente menzionato una seconda stagione, venendo corretta dalla stessa Savino, che ha chiarito che si trattava della prima stagione.

Un mix di emozioni

Nonostante le gaffe, la puntata di Domenica In ha dimostrato ancora una volta la freschezza e l’autenticità di Mara Venier. La sua capacità di affrontare gli errori con il sorriso e la spontaneità ha reso il programma ancora più coinvolgente. Gli spettatori hanno potuto apprezzare non solo i nuovi progetti degli ospiti, ma anche la genuinità di un momento televisivo che, tra imprevisti e risate, ha saputo intrattenere e sorprendere.