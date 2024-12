A un mese dall’incontro sul ring con il noto Youtuber Jake Paul, Mike Tyson ha raccontato le difficoltà vissute durante e dopo il match. Le sue parole nell’intervista a Fox Sports Radio.

Mike Tyson ha rivelato di non ricordare gran parte del combattimento, un ritorno alle competizioni reso complicato non solo dalla differenza di età con lo sfidante, che ha 30 anni in meno di lui, ma anche da diversi problemi fisici.

Negli ultimi anni, il pugile ha affrontato numerosi problemi di salute, tra cui un episodio particolarmente grave durante un volo intercontinentale, quando ha manifestato segni di un’ulcera acuta. A tal proposito, le condizioni fisiche di Mike Tyson non sono state ottimali neanche durante il match. Lui stesso ha dichiarato:

“Non ho rimpianti per essere salito sul ring un’ultima volta. Ero quasi morto per quel malore… ho ricevuto ben otto trasfusioni di sangue. Ho perso metà del mio e più di 11 chili in ospedale e ho dovuto fare l’impossibile per rimettermi in piedi. Quegli otto round sono finiti in fretta. Non ero stanco. Non stavo sudando. Non l’ho capito”.