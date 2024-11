Mike Tyson vs Jake Paul: orario e dove vedere il match in diretta

Mike Tyson vs Jake Paul: orario e dove vedere il match in diretta

Questa notte all'AT&T Stadium di Arlington va in scena il tanto atteso match tra Mike Tyson e Jake Paul. Ecco l'orario del combattimento

Mike Tyson, leggenda indiscussa del pugilato, è ancora senza un erede in grado di raccogliere il suo testimone. A 58 anni, l’ex campione mondiale affronterà Jake Paul, il giovane youtuber di 27 anni che ha fatto il suo ingresso nel mondo del pugilato professionistico. Ecco l’orario e dove vedere il match.

Il match tra Mike Tyson e Jake Paul: orario e dove vederlo

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso: la super sfida tra Mike Tyson e Jake Paul accenderà il ring dell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, davanti a 80mila spettatori.

Il match, inizialmente previsto per luglio e poi rimandato, è fissato per le 4:00 del mattino, orario italiano, del 16 novembre. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix a partire dalle 2:00, con la copertura completa dell’intero combattimento.

Tyson in carriera ha collezionato 50 vittorie e sei KO, mentre Paul ha uno score di 9 vittorie e una sconfitta.

Quanto guadagneranno i due pugili dal match?

Secondo alcune indiscrezioni, Paul guadagnerà circa 40 milioni di dollari dall’incontro mentre Tyson ne guadagnerà 20.

Il match Tyson-Paul ha un giro di affari di 300 milioni di dollari. Il costo dei biglietti è arrivato anche tra i 37 e i 50mila dollari per le prime file, con suites a bordo ring messe in vendita per i vip a 2 milioni.

Chi vincerà il match? Le previsioni

La vittoria di Jake Paul è quotata a 1.36 su Lottomatica e Goldbet, 1.44 su William Hill, 1.45 su Snai e Netbet, 1.46 su Betway, 1.48 su Sisal, 1.50 su Betflag e 1.54 su LeoVegas. La vittoria di Tyson, invece, oscilla tra 2.35 e 2.82.