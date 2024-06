L’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul è stato rimandato, dopo che il 57enne si è sentito male durante un volo lo scorso weekend.

Problemi di salute per Mike Tyson

Iron Mike ha accusato nausea e vertigini su un aereo da Miami a Los Angeles domenica scorsa. Lo staff medico dell’ex campione di pesi massimi ha attribuito l’episodio ad un’ulcera. “Durante il consulto di giovedì con i medici che si sono occupati del suo recente problema di ulcera, la raccomandazione è che Mike Tyson faccia un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi torni ad allenarsi completamente senza limitazioni” hanno dichiarato i promotori dell’incontro in un comunicato.

Come sta l’ex pugile

“Il mio corpo è in forma come non lo era dagli anni ’90 e presto tornerò ad allenarmi completamente” ha affermato Tyson, aggiungendo “Jake Paul, questo può averti fatto guadagnare un po’ di tempo, ma alla fine sarai comunque messo al tappeto e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l’ora di offrire una performance indimenticabile nel corso dell’anno”. Kid Dynamite non combatte a livello professionistico dal giugno 2005, ma si allena regolarmente da diversi anni. Nel novembre del 2020 ha affrontato Roy Jones Jr. in una spettacolare esibizione a Los Angeles.

L’incontro con Jake Paul

I due pugili hanno confermato che annunceranno una nuova data la prossima settimana. Il faccia a faccia era previsto per il 20 luglio ad Arlington in Texas, nello stadio dei Dallas Cowboys. Si tratterà di un incontro a tutti gli effetti, con otto round da due minuti, che verrà anche trasmesso in streaming su Netflix. Gli organizzatori hanno fatto sapere che i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.