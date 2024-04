Ospiti della puntata di Verissimo, in onda domenica 14 aprile, Romina Power e i suoi due figli Romina e Yari Carrisi.

Parlando dei suoi figli, Romina dichiara:

«Sono molto legati. Noi abbiamo fatto lunghi viaggi insieme. Non avrei mai pensato di avere quattro figli. Sono perfetti così. Dopo Yari avrei voluto adottare un altro bambino ma non dovevo essere l’unica a volerlo. E quindi ne ho fatti altri due di produzione mia. Yari è la mia spalla forte, chiedo molti consigli a lui. Io sono molto per il dialogo e cerco sempre di mettere pace. Adesso ci pensano i miei figli a sfornare figli».