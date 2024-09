La consorte di Bruce Springsteen, Patti Scialfa, è afflitta da mieloma multiplo. Springsteen descrive l'opportunità di esibirsi di tanto in tanto sul palco come "un regalo".

Patti Scialfa, consorte del cantante Bruce Springsteen, lotta contro il mieloma multiplo, una forma di cancro del sangue scoperta nel 2018. La malattia ha influenzato la sua partecipazione alle performance dal vivo e ai tour del marito. Nonostante questo, Scialfa trova gratificante occasionalmente salire sul palco. Il suo percorso sarà raccontato nel documentario "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band", che uscirà il 25 ottobre su Hulu e Disney Plus. Springsteen, a sua volta, ha avuto recenti problemi di salute come un'ulcera e problemi vocali che hanno interrotto i suoi tour, ma ha assicurato che non ha intenzione di ritirarsi.

Nell’intimità del cantante Bruce Springsteen, un segreto era stato tenuto a lungo nascosto: la sua consorte Patti Scialfa si confronta da tempo con una malattia, il mieloma multiplo. Questa forma di cancro del sangue rimane ancora senza un esito terapeutico stabilito. Scialfa ha scoperto la sua condizione nel 2018 ed ha condiviso il suo calvario nel documentario “Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band”, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Toronto. La patologia ha reso difficile la partecipazione di Scialfa alle performance dal vivo e in particolare ai tour del marito, Bruce Springsteen. La malattia ha influito negativamente sul sistema immunitario, imponendo saggezza e cautela nelle decisioni quotidiane. Nonostante ciò, la presenza sul palco, anche se sporadica, rimane un elemento gratificante. Questa è la realtà con cui Scialfa si rapporta, trovandosi in pace con tale situazione. Il documentario, che prevede la sua uscita il 25 ottobre su Hulu e Disney Plus, riserva un focus particolare sulla figura di Scialfa, una donna di 71 anni, attiva dal 1984 nella E Street Band (entrò alla vigilia del tour Born in the Usa) e consorte del Boss Springsteen dal 1991. La coppia ha tre figli e di recente ha accolto il primo nipote. Dall’altro lato, l’annuncio della malattia di Patti ha amplificato la considerazione della mortalità, un concetto che Bruce Springsteen ha iniziato ad affrontare negli ultimi anni, segnatamente durante l’ultimo tour mondiale, durante il quale ha dato il suo massimo in ogni performance. Anche le grandi icone del rock, infine, non sfuggono alla fragilità dell’esistenza umana.

Il Boss, di 74 anni, ha avuto recenti problemi di salute. Un anno fa, ha dovuto interrompere il tour dal settembre al dicembre a causa di una diagnosi di ulcera. Quest’anno, su consiglio medico, ha posticipato alcune esibizioni poiché ha continuato a riscontrare problemi con le corde vocali. Nonostante questi problemi di salute, ha assicurato ai fan al festival di Toronto che non ha piani di ritirarsi, dichiarando: “Continuerò a cantare finché le ruote non si staccano”.