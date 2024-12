Un omaggio atteso e annullato

Il 15 dicembre, il programma Domenica In avrebbe dovuto rendere omaggio a Pino Daniele, uno dei più amati cantautori italiani. Tuttavia, all’ultimo momento, la trasmissione ha dovuto rinunciare a questo tributo, scatenando una serie di polemiche e conflitti familiari. La conduttrice Mara Venier, dopo aver ricevuto una telefonata minacciosa, ha dovuto rivedere la scaletta, lasciando il pubblico senza l’atteso omaggio.

Le cause della cancellazione

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la cancellazione è stata attribuita a “sopraggiunte priorità”. Tuttavia, le vere motivazioni sembrano essere legate a una lunga diatriba tra Amanda Bonini, l’ultima compagna di Pino Daniele, e Fabiola Sciabbarrasi, l’ex moglie del cantante. La tensione tra le due donne è palpabile e, poche ore prima della diretta, Sciabbarrasi ha contattato Mara Venier con toni molto decisi, esprimendo il suo disappunto per la presenza di Bonini in trasmissione.

Le conseguenze della telefonata

Fabiola Sciabbarrasi ha minacciato di inviare una diffida legale se le sue richieste non fossero state accolte. Questo ha costretto Mara Venier a prendere una decisione difficile: rinunciare all’omaggio per evitare ulteriori conflitti e tensioni. La conduttrice ha dichiarato: “È una mia decisione, me ne assumo la responsabilità”, sottolineando la delicatezza della situazione. La Rai, dal canto suo, ha preferito mantenere un profilo basso, evitando di esporsi in una questione così complessa e personale.

Un futuro incerto per l’omaggio

Attualmente, si parla di una possibile celebrazione dell’omaggio a Pino Daniele il 5 gennaio, ma senza la presenza di Amanda Bonini. Solo Pietro Perone, il giornalista che avrebbe dovuto partecipare all’evento, potrebbe essere presente, a condizione che accetti di farlo senza la compagna del cantante. La situazione rimane tesa e incerta, con le famiglie coinvolte che continuano a vivere un conflitto che dura da anni.