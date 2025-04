Il noto critico d'arte è ricoverato da settimane in ospedale per una grave forma di depressione: le parole delle figlia Evelina.

Dallo scorso 24 marzo il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Ospite a “La volta buona” è intervenuta la figlia, Evelina, ecco cosa ha detto.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli per depressione

Sono quasi due settimane che Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli per una grave forma di depressione. Era stato lui stesso a rivelare la malattia a Robinson, l’inserto del La Repubblica, asserendo di non stare bene: “Ho perso parecchi chili faccio fatica a fare tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco, ora passo molto tempo a letti. E poi vedo male: per uno storico dell’arte non è il massimo”. Vittorio Sgarbi ha quindi rivelato di soffrire di depressione, una condizione che non aveva ha mai provato prima: “mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”. Ospite a “La volta buona”, è intervenuta la figlie Evelina. Ecco cosa ha detto.

Sgarbi ricoverato in ospedale, la figlia rompe il silenzio: parole toccanti

Ospite di Caterina Balivo a “La volta buona“, la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, ha parlato del padre e del motivo per il quale non va a trovarlo. Ecco cosa ha detto: “non vedo papà da una settimana, non sono più andata a trovarlo perché è una situazione pesante, sia per come sta lui che per tutto l’insieme che c’è intorno. Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma di fatto è così, mi ci fanno sentire. Sono le persone che gli stanno intorno.” Evelina ha poi aggiornato sulle condizione di salute del padre, dicendo che è stabile e che viene nutrito artificialmente.