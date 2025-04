Il GF si è concluso da poco, ma le sorprese non sembrano finire qui. Tra ricordi, interviste e ritorni alla vita reale, qualcosa di inaspettato ha catturato l’attenzione dei fan più attenti: due ex concorrenti avrebbero trasformato la loro complicità nella Casa in qualcosa di molto più profondo. Indizi social e sguardi complici hanno acceso i sospetti, che si tratti davvero di una nuova coppia?

GF, nuova coppia segreta? Gli indizi che fanno impazzire i fan

Anche a telecamere spente, il Grande Fratello continua a far parlare di sé. Due ex concorrenti, rimasti molto legati dopo l’esperienza nella Casa, sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti teneri e complici nelle ultime ore, alimentando i sospetti di una storia d’amore nata lontano dai riflettori. Nessuna conferma ufficiale da parte loro, ma le immagini parlerebbero da sole. Inoltre, arriva il commento di una amica stretta dei due protagonisti.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione arrivata da un’utente: protagonisti della presunta love story sarebbero proprio Iago e Amanda, due volti amatissimi di questa edizione. I fan più attenti avevano già notato qualche segnale sospetto nei mesi scorsi, ma ora sembra arrivare la conferma definitiva: tra i due potrebbe essere nato qualcosa di vero e profondo.

“Deia, stasera erano a cena insieme Iago e Amanda, lui le teneva la mano e si davano bacetti. Erano molto teneri, non ho potuto fare foto perché conosco il proprietario del posto ed ero con amici”.

Il commento di Stefania Orlando sulla presunta nuova coppia

Durante il Grande Fratello, Stefania Orlando – molto legata ad Amanda Lecciso – non ha mai nascosto una certa simpatia per Iago. Un interesse che in più di un’occasione ha fatto chiacchierare il web, anche se tra i due non è mai nato nulla di realmente concreto. Nessun gesto esplicito o dichiarazione ufficiale, ma solo qualche battuta e sguardo che ha fatto volare la fantasia dei fan.

A confermare il flirt tra la Lecciso e Garcia è proprio Stefania Orlando, che a una fan che le ha scritto sui social: “Sai che Amanda qualche settimana fa ha detto che le piace Iago?”. Ha replicato così: “Lo so e sono molto felice per loro“, facendo intendere che i due abbiano finalmente deciso di chiarire i loro sentimenti e di approfondire la conoscenza al di fuori della Casa del Grande Fratello.