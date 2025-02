Poco prima che terminasse la puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fatto rientrare in casa Iago Garcia, al fine di permettere un confronto tra lui e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, scontro in diretta tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato

Alfonso Signorini, sul finire di puntata, ha permesso a Iago di rientrare in casa e confrontarsi con Lorenzo. Il fidanzato o ex fidanzato, di Shaila ha risposto a tutte le provocazioni dello spagnolo, arrivando a dire: “io quando ho sbagliato ho chiesto scusa… Le tue di scuse invece quando arrivano?” Iago, a questo punto, ha detto di non avere motivo per chiedere scusa. A questo punto la discussione si è accesa, con Iago che ha mostrato tutto il suo disappunto quando ha saputo delle dichiarazioni di Lorenzo circa il fatto che lui non tratterebbe bene le donne: “Ma tu non ti guardi allo specchio per niente prima di fare certe accuse?” Spolverato ha invitato l’attore spagnolo a fare lo stesso: “inizia a guardarti tu un pò dentro… Io penso che tu sia una persona molto intelligente…”

Duro faccia a faccia tra Iago e Lorenzo

Il duro faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia è proseguito, con Lorenzo che ha continuato a ripetere che vorrebbe delle scuse da parte dell’attore per quello che ha detto quando si trovava in Spagna con Shaila: “Le tue scuse non sono mai arrivate. Quando arrivano? Mai? Quando sono andato in Spagna mi hai detto delle cose…” Iagosi è messo a ridere, ribadendo che non deve nessuna scusa. Insomma, il chiarimento di fatto non c’è stato.