Shaila esce dal Grande Fratello? Duro sfogo nella notte dell’ex velina di Striscia La Notizia dopo l’ennesima lite con Lorenzo Spolverato.

Shaila esce dal Grande Fratello? Lo sfogo nella notte contro Lorenzo

Al Grande Fratello non c’è davvero mai pace. La relazione tra Shaila e Lorenzo sembra ormai giunta al capolinea, visto che i due ultimamente non fanno che litigare e discutere. La tensione tra i due è aumentata a dismisura quando Lorenzo, in preda alla rabbia, ha strappato alcuni vestiti dall’armadio di Shaila. Il modello sarebbe andato su tutte le furie perché stufo della gelosia dell’ex velina nei confronti di Chiara Cainelli. Nella notte, Shaila ha voluto sfogarsi, dicendo di voler uscire dalla Casa: “Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto. No, non vengo a dormire nel tuo letto Chiara, io sto nel mio, se ne andrà lui…”

Shaila: “In diretta prendo e abbandono”

Lo sfogo dell’ex velina di Striscia La Notizia è continuato: “in puntata piglio Alfonso e gli dico ‘fammi uscire adesso’. Perché adesso basta, non sono il gioco di nessuno. Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono.” Lo farà davvero? Non resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello.