Quando finisce il Grande Fratello 2025? Il fuoriprogramma e la data inaspettata

Solamente qualche settimana fa si parlava di una edizione del Grande Fratello lunghissima, addirittura fino a giugno. Invece non sarà così. La fine di questa edizione del reality show sta giungendo piano piano al termine. La data dell’ultima puntata è quella del 24 marzo. Quel giorno quindi scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione che si porterà a casa il montepremi da 100mila euro. Subito dopo il Grande Fratello infatti andrà in onda un nuovo reality show condotto da Ilary Blasi dal titolo “The Couple“, dove diverse coppie, sia Vip che Nip, dovranno superare varie sfide, sia fisiche che mentali.

Chi vincerà il Grande Fratello 2025?

Come abbiamo appena visto, tra poco più di un mese si concluderà il Grande Fratello 2025 ma, chi sarà il vincitore? La favorita è Helena Prestes, molto amata dal pubblico, seguita da Zeudi di Palma, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Vi ricordo ancora che la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.