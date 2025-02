Non c’è mai pace al Grande Fratello. Una clip catturata in dirette dai sempre attentissimi telespettatori del reality show sembrerebbe mostrare Lorenzo Spolverato che tiene la mano di Chiara Chianelli sotto al tavolo in cucina. Sta succedendo qualcosa tra i due? Shaila ne è al corrente?

GF, Chiara e Lorenzo incastrati dalla telecamera: fan sotto shock

Nelle ultime ore su X è apparsa una foto che sta facendo discutere. Sembrerebbe infatti che Lorenzo stia stringendo la mano di Chiara sotto al tavolo della cucina. C’è da dire che l’immagine non è chiarissima e, anche se c’è chi ha pubblicato un video che sembrerebbe smentire il gesto, i dubbi restano. Ricordiamo che Lorenzo è fidanzato con Shaila e per questo motivo i tanti fan del GF si stanno chiedendo come reagirà l’ex velina di Striscia La Notizia se dovesse vedere questa foto.

Lorenzo sempre più vicino a Chiara?

Prima di questa foto dove sembrerebbe che Lorenzo stringa la mano di Chiara sotto al tavolo della cucina, c’è chi aveva già ipotizzato un’avvicinamento tra i due, anzi secondo alcuni a Chiara piace palesemente Lorenzo. Inoltre, pare che i due si conoscano da prima di entrare nella casa, in quanto su Instagram sono presenti alcuni like di lui del 2020 e del 2021.