Maria Vittoria in crisi: pronta a dire addio al Grande Fratello?

Durante la puntata del Grande Fratello, di ieri 17 febbraio, prima della sua eliminazione, Alfonso D’Apice rivela ciò che è accaduto con Maria Vittoria Minghetti a dicembre, ammettendo che la dottoressa romana gli aveva chiesto di aspettarla, poiché desiderava interrompere la relazione con Tommaso Franchi.

Maria Vittoria lascia il Grande Fratello?

“Mi hai detto che le dovevo dare qualche giorno di tempo per lasciare Tommaso e che poi ci saremmo potuti conoscere meglio“, ha dichiarato Alfonso parlando di Maria Vittoria.

Tommaso Franchi ha cercato conferme dalla sua ragazza, ma lei ha preferito non entrare nei dettagli, non ricordando chiaramente ciò che aveva detto in quella occasione:

“Non posso giurare. Ti dico che nelle intenzioni non c’era quello che ha detto lui. Io magari gli ho detto che volevo conoscerlo meglio ma come persona“, ha spiegato la concorrente.

A quel punto, Tommaso si è allontanato per un’ora. Al suo ritorno, tra alti e bassi, i due si alternano tra momenti di passione e discussioni:

“Non ha senso che mi baci se poi torni a parlare di questo. Meglio chiarire subito. Voglio uscire da questa casa, altrimenti rovino tutto. Mi sono rotta troppo. Sto male”.

La reazione di Tommaso Franchi dopo le dichiarazioni di Alfonso D’Apice

Durante la puntata, Tommaso Franchi è apparso chiaramente turbato, esprimendo quanto si sentisse profondamente ferito dalla situazione. A questo punto, è intervenuto Alfonso Signorini, cercando di calmare il concorrente: