Piccola discussione in cucina nella casa del Grande Fratello tra Zeudi Di Palma e Maxime Mbandà. Vediamo cosa è successo.

Grande Fratello: Maxime e Zeudi discutono durante il pranzo

Oggi, durante l’ora di pranzo, diversi concorrenti del Grande Fratello erano in cucina per preparare da mangiare. Tra loro c’erano Zeudi Di Palma e Maxime Mbandà. Entrambi volevano prepararsi qualcosa da mangiare e un uovo sembra portare i due a un diverbio. Lo sportivo appare subito infastidito,, accusando la modella di rispondere sempre con toni poco concilianti, mentre Zeudi appare incredula perché non aveva capito che anche lui voleva mangiare un uovo.

Grande Fratello, Maxime: “Zeudi ha questo modo di rispondere sempre fastidioso”

Dopo al piccola discussione, Maxime si è sfogato con Giglio: “Zeudi ha questo modo di rispondere sempre fastidioso. Le ho fatto una domanda, si rilassasse. Le ho chiesto se si faceva un altro uovo perché non le bastava e mi ha risposto male”. Giglio ha consigliato a Maxime di lasciar perdere i litigi per futili motivi, al fine di vivere al meglio l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.