The Couple: svelati i primi concorrenti del reality di Ilary Blasi

Attesa per The Couple, il reality che mette alla prova i concorrenti in sfide estreme. Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet nel cast. Chi formerà le coppie?

Tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino l’amore sarebbe già arrivato al capolinea. Secondo i rumors, sarebbe stata lei a troncare la relazione dopo appena tre giorni, giudicandolo “troppo pesante”. Nessuna conferma ufficiale, ma i fan della coppia – nata sotto i riflettori di Uomini e Donne – sono già in fermento.

Intanto, cresce l’attesa per The Couple, il nuovo reality che dovrebbe debuttare su Canale 5 il 7 aprile. Il format metterà alla prova coppie di vario genere – non solo partner nella vita, ma anche colleghi, amici o persino storici rivali del mondo dello spettacolo – attraverso sfide psicologiche e fisiche.

La produzione, firmata Endemol Shine Italy, è al lavoro per selezionare il cast ideale, ma TvBlog ha già svelato i primi nomi: Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet avrebbero accettato la sfida. Ancora nessuna certezza su chi formerà coppia con chi, ma l’ipotesi di un duo già definito non è da escludere.

Sul fronte Grande Fratello, occhi puntati sulla puntata di lunedì 17 febbraio: attesa per l’eliminazione, con Giglio che rischia grosso secondo i sondaggi. Spazio anche alla seconda finalista, mentre il pubblico si prepara a una serata ricca di colpi di scena.

The Couple il reality si preannuncia come un mix di Grande Fratello, La Talpa e Pechino Express, prendendo ispirazione da format già collaudati. I concorrenti vivranno nella casa attuale del GF, ma lo studio non sarà quello usato da Alfonso Signorini. Le puntate saranno sei, trasmesse ogni lunedì, con Ilary Blasi alla conduzione.

Intanto, sul fronte degli ascolti, Mina Settembre chiude in bellezza, Fabio Fazio si conferma tra i più seguiti, mentre la fiction Tradimento fatica a superare l’11,5%. Un panorama televisivo in continuo movimento, in attesa delle nuove sfide in arrivo.