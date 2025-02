Per non perdere i canali digitali terrestri gratis, aggiorna il tuo dispositivo al DVB-T2. Scopri come risintonizzare i canali e risolvere facilmente problemi di segnale con il menu del telecomando.

Il passaggio al DVB-T2, avvenuto il 28 agosto 2024, ha creato non pochi problemi di segnale per alcuni utenti. In questo momento: il digitale terrestre è ancora in fase di aggiornamento, e quindi è normale che ci siano disagi o aggiornamenti imprevisti. Questo riguarda soprattutto chi ha dispositivi compatibili con il nuovo standard.

Verifica la compatibilità del tuo dispositivo e ricevi tutti i canali digitali terrestri con il DVB-T2

Come capire se il proprio televisore o decoder è compatibile con il DVB-T2 HEVC Main 10? Basta sintonizzarti sul canale 100. Se il dispositivo è ok, vedrai la scritta “Test HEVC Main 10” sullo schermo. Se non appare nulla, significa che dovrai sostituire il dispositivo o acquistare un nuovo decoder.

In effetti, quando il passaggio al DVB-T2 sarà completato, non ci sarà più nessun canale in simulcast DVB-T. Questo vuol dire che chi non si aggiorna perderà l’accesso ai canali gratuiti in chiaro, quindi è importante adattarsi alla nuova tecnologia il prima possibile. La domanda che alcuni si pongono è: come ricevere tutti i canali del digitale terrestre gratis?

Come risintonizzare i canali e ricevere tutti i canali digitali terrestri gratis senza problemi

Se non riesci a ricevere uno o più canali del digitale terrestre, c’è una funzionalità che può risolvere il problema facilmente. Si trova nel menu del telecomando ed è disponibile su tutti i televisori e decoder di ultima generazione.

Ecco cosa fare:

Vai al menu del televisore o decoder tramite il telecomando.

Seleziona “Ricerca canali”.

Attiva l’opzione “Risintonizzazione automatica canali”

Questa funzione aggiorna automaticamente la lista dei canali ogni volta che c’è una modifica o un aggiornamento, così da evitare problemi di segnale o canali mancanti. Se il tuo apparecchio non supporta questa funzione, puoi comunque risolvere selezionando “Ricerca automatica dei canali” e attendere che il sistema aggiorni la lista e ordini i canali secondo la numerazione nazionale LCN.