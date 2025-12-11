La Difesa Europea: L'Opinione di Ursula von der Leyen sulla Sicurezza Continentale

In un momento in cui le tensioni globali aumentano, il tema della difesa europea è più attuale che mai. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha recentemente affrontato la questione, sottolineando che l’Europa non ha più il lusso del tempo per procrastinare. Le dichiarazioni di leader mondiali, inclusa la critica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha descritto l’Europa come un gruppo di paesi in declino, non hanno scosso la sua determinazione.

Von der Leyen ha sempre mantenuto un buon rapporto lavorativo con i presidenti americani, ma ha chiarito che l’Europa deve guardare avanti e adottare misure concrete per garantire la propria sicurezza.

Preparazione della Germania per la difesa aerea

Un esempio lampante dell’impegno crescente verso la difesa è rappresentato dai piani della Germania per ottimizzare il proprio spazio aereo. Arndt Schoenemann, CEO della DFS Deutsche Flugsicherung, ha dichiarato a Euronews che le autorità stanno sviluppando strategie per affrontare situazioni di emergenza legate alla sicurezza. “Stiamo collaborando con i ministeri della Difesa e dei Trasporti per creare un elenco di requisiti indispensabili per una difesa efficace,” ha affermato.

I tre livelli di difesa

La Germania sta considerando tre diversi livelli di difesa: il primo riguarda la preparazione in caso di minaccia, il secondo si attiva in base all’articolo 5 della NATO, e il terzo è mirato alla difesa diretta del Paese. Per ciascuno di questi scenari, vengono elaborati requisiti specifici che devono essere soddisfatti secondo un piano strategico.

Quest’attenzione alle questioni di sicurezza è nata in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile aggressione nei confronti degli stati membri della NATO. La Germania, storicamente nota per la sua cautela in materia di spese per la difesa, ha annunciato un notevole aumento degli investimenti per diventare uno dei principali attori militari in Europa.

Risposta alle sfide moderne

Oltre alla preparazione militare, la Germania e l’Unione europea stanno affrontando anche le nuove minacce della guerra ibrida, come gli attacchi con droni. Nel corso del 2025, sono stati segnalati oltre 190 avvistamenti di droni nei pressi di aeroporti tedeschi, un numero significativamente superiore rispetto agli anni precedenti. Questi eventi evidenziano la necessità di strategie di difesa proattive.

Gestione del traffico aereo e droni

La DFS ha avviato iniziative per informare le compagnie aeree e gli aeroporti riguardo alla possibile necessità di riorganizzare lo spazio aereo per facilitare la mobilità militare. Schoenemann ha sottolineato che molti operatori civili non sono pienamente consapevoli delle implicazioni di un potenziale scenario di conflitto e della necessità di adattamenti operativi.

Inoltre, la DFS sta lavorando a una piattaforma per consentire la gestione sicura del traffico aereo, inclusi i droni, che sono una sfida crescente per la sicurezza. “I droni non cooperativi, dotati di software e hardware modificati, non possono essere rilevati dai sistemi tradizionali,” ha spiegato Schoenemann, enfatizzando l’urgenza di integrare le capacità di difesa con i sistemi di gestione del traffico aereo.

L’Europa, sotto la guida di leader come Ursula von der Leyen, si sta muovendo verso una maggiore integrazione e preparazione nella difesa. Le sfide geopolitiche richiedono un’azione rapida e coordinata per garantire la sicurezza e l’integrità del continente europeo.